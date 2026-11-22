Карлос Алкарас вече си има и титла от финалите на АТП.

В Торино испанецът победи 6:2, 7:6 (9:7) водача в световната ранглиста Александър Зверев (Гер) и стана едва третият представител на страната си с купа от този турнир след Мануел Орантес (1976) и Алекс Кореча (1998). Нещо повече, Алкарас е едва четвъртият, станал шампион в четирите турнира от "Големият шлем" и финалите на АТП. На 23 години и 201 дни Карлос е най-младият с подобно постижение. Другите са Роджър Федерер (на 27 г. и 303 дни - след титлата на "Ролан Гарос" 2009), Новак Джокович (29 г., 14 дни, "Ролан Гарос" 2016) и Андре Агаси (29 г.1 38 дни, "Ролан Гарос" 1999).

На финала в "Иналпи арена" испанецът първи в турнира успя да пробие сервиса на шампиона от "Ролан Гарос" и US Open Зверев, а във втората част спаси 3 сетбола. Алкарас пропусна 4 месеца от сезона заради контузия в китката.