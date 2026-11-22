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4-ма волейболни национали на България записаха победи в 6-ия кръг на италианския елит.

"Кучине Лубе" (Чивитанова) на братята Александър и Симеон Николови спечели рутинно у дома срещу новака "Порденоне" с 3:0 (25:15, 25:22, 25:23).

Алекс бе най-резултатен с 16 точки (3 аса), а Мони към структурираната си дейност на разпределител добави 4.

"Монца" на Жасмин Величков и Илия Петков се наложи над "Падуа" с 3:0 (25:17, 25:23, 25:22) като.

Първият завърши с 12 точки (3 блока). Петков реализира 5.

"Милано" с Георги Татаров загуби у дома от "Тренто" с 0:3 (22:25, 16:25, 23:25).

Националът записа 13 точки (1 блок).

"Лубе" е втори с 6 победи и 18 точки. Лидерът "Перуджа" има мач повече и 19 т.

"Милано" е 6-и с 6 т. (2 победи, 4 загуби), също с такава статистика "Монца" има 10-ата позиция 5 точки.