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3 дни след като подписа нов договор за още 2 г. (до лятото на 2029-а), капитанът на България се завърна официално в игра за ПАОК след пауза от точно 8 месеца.

30-годишният нападател влезе като резерва в 62-ата минута при 4:0 у дома над "Кифися" в 11-ия кръг на гръцкото първенство.

В състава на гостите след почивката се появи защитникът Алекс Петков.

С успеха ПАОК събра 22 т. и остава на 4-о място.

"Кифисия" е 7-и с 14 т.

Десподов игра преди това за последно на 22 март в мач от комшийското първенство, който солучначи загубиха с 1:2 от "Волос".

След това сериозна контузия го извади от терените за дълго. През май нападателят се подложи на операция заради възпаление на големия пръст на десния крак.