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Това поведение е катастрофално. Да се говори така лошо за един играч, ме вбеси изключително силно. Отговорните лица трябва незабавно да се извинят. Така не се постъпва с хората.

Думите на бившия капитан на “Байерн” Щефан Ефенберг може би най-ясно изразяват отношението в Германия към шефовете в “Байерн” след техните изказвания по повод казуса с Джамал Мусиала.

Почетният президент Ули Хьонес и членът на надзорния съвет Карл-Хайнц Румениге открито и без капка деликатност заявиха, че заради заболяването на 23-годишния офанзивен халф неговата заплата от 25 млн. евро на година вече не е оправдана.

При Мусиала през лятото бяха установени неврологични проблеми (абсанси - краткотрайни загуби на съзнание), които доведоха до негови колабирания тогава. Особено Румениге приличаше на прочутия пинтия чичо Скрудж, когато обясняваше, че при това положение няма и кой да купи Мусиала.

Безсърдечните думи на клубните легенди накараха невролог от лекарския екип на германския гранд почти да се разплаче на трибуната по време на годишното събрание на членската маса на “Байерн”. “Това отношение няма нищо общо с нашето мото Mia san mia (“Ние сме ние” на баварски)”, разтърсен пророни медикът.

От световния футбелн синдикат FIFPRO излязоха с позиция в защита на Мусиала.

"Билд" пък съобщи, че миналия понеделник той отново е имал припадък, което явно е предизвикало реакцията на баварските ръководители.