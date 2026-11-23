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Британската боксова звезда Тайсън Фюри направи шокиращо признание за здравословното си състояние. В нов документален филм на Netflix, посветен на живота и кариерата му, 38-годишният боксьор разкрива, че е диагностициран с шизофрения и от години води тежка битка с психични проблеми.

Фюри споделя, че сривът му настъпил след един от най-големите успехи в кариерата му – победата над Владимир Кличко през 2015 г. Именно тогава, след като постигнал дългогодишната си мечта, боксьорът изпаднал в тежко психическо състояние, преживял епизод на психоза и започнал да чува гласове, съобщава "Дейли мейл".

Освен шизофренията, на Фюри са поставени и диагнози биполярно разстройство, депресия, тревожност, обсесивно-компулсивно разстройство и синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност (ADHD).

В документалния филм съпругата му Парис разказва, че още от тийнейджърските им години забелязвала необичайни промени в поведението му.

„Когато започнахме да излизаме, виждах, че начинът, по който функционира мозъкът му, е различен от този на останалите хора. Той нямаше просто едно постоянно състояние на характера. Имаше върхове, имаше спадове – сякаш беше различен човек", споделя тя.

Парис признава, че различията между двамата създавали сериозни трудности още в началото на брака им. Докато Тайсън бил изцяло отдаден на тренировките, строгия режим и здравословния начин на живот, тя предпочитала забавленията и танците.

„Това бяха два напълно различни свята, които се сблъскваха. Не можех да разбера защо той иска единствено да тренира, да се храни и да спи, и после всичко отначало", разказва Парис.

„Бяхме двама много млади, инатливи тийнейджъри, които се ожениха и се озоваха заедно в каравана с площ едва 24 фута", допълва тя.

Въпреки личните си трудности Фюри бързо се утвърждава като едно от големите имена в професионалния бокс. Той дебютира на 20-годишна възраст в подгряващата програма на двубоя между Карл Фроч и Жан Паскал. Съперникът му е унгарецът Бела Дьондьоши, когото побеждава с технически нокаут.

Зад успехите на ринга обаче се крие и друга сериозна битка – тази с хранителните навици и собственото му самочувствие.

Боксьорът признава, че през целия си живот е имал проблеми с теглото, въпреки интензивните тренировки.

„Мразех да съм дебел. Целият ми живот е преминал в борба с теглото. Тренирам здраво, но защо не изглеждам като боксьорите от миналото?", споделя Фюри.

Той разкрива и за пристъпите на компулсивно хранене, които били свързани с емоционалното му състояние.

„Когато нещата не вървят добре, или се подлагам на глад, или започвам да ям огромни количества нездравословна храна, докато не ми стане физически лошо. Ям сладкиши и захар, докато напълно изгубя контрол. След това си мия зъбите, измивам си лицето и започвам отново", признава боксьорът.

„Бях пристрастен към емоционалното хранене. А да получаваш удари в лицето също е вид зависимост", добавя той.

С откровенията си в документалния филм Тайсън Фюри показва една по-различна страна от живота на световния шампион – тази на човек, който въпреки огромните си спортни успехи продължава да се бори със сериозни лични и психически предизвикателства.