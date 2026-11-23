"Олимпик Марсилия" допусна кошмарен обрат като домакин на "Льо Ман", като водеше преди почивката с 2:0, а загуби с 2:3 в късния неделен мач от френската Лига 1. Това става три дни преди гостуването на Левски на "Стад Велодром" в мач от Лига Европа, който ще бъде в четвъртък от 19,45 ч.

Домакините откриха резултата в 33-ата минута, като Си Джей Игън Райли изведе с фалцово подаване алжиреца Амин Гуири, който стреля покрай вратаря на гостите. В 40-ата мин Гуири задържи топката и я даде на Пайшао, който вкара за 2:0. В тима от Марсилия титуляр бе и нигерийският халф Точукво Нади, който преди време игра в "Ботев" (Пловдив).

В 70-ата минута Луи Мафута намали за гостите на 2:1 след пряк свободен удар. 7 минути по-късно "Льо Ман" получи право да изпълни дузпа. Вратарят Де Ланге обаче изби с крак силния удар по тревата на Мафута. В 84-ата минута Ерван Кола от гостите бе изпуснат зад защитата и първият му удар бе спасен от вратаря Де Ланге, но той бе точен при добавката - 2:2.

В 95-ата минута резервата Жан Веркруиз донесе успеха за "Льо Ман" с първия си гол в Лига 1.

Така "Олимпик Марсилия" пропусна възможност при победа да се изкачи в Топ 3 на класирането и остана да дели шестото място с "Брест" с по 18 точки. "Льо Ман" се измъкна от зоната на изпадащите, като вече е 13-и с 11 точки.