"Барселона" проявява интерес към защитника на "Пари Сен Жермен" Нуно Мендеш. Според El Nacional, каталунците планират скоро да започнат преговори с португалеца, за да го убедят да се премести на "Камп ноу".

От "Барса" искат да направят оферта на Мендеш, преди той да подпише нов договор с парижани. Това е принудило старши треньора на ПСЖ Луис Енрике да се намеси и да призове президента на клуба Насер Ал-Хелайфи да действа бързо.

Според съобщенията, ПСЖ планира да предложи на Мендес "астрономическа" заплата, за да го разубеди да се присъедини към Барселона. Според изданието, ако подпише нов договор, 24-годишният защитник ще печели по 20 милиона евро на сезон в Париж.