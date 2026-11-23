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Трансферният гуру Фабрицио Романо обяви името на играча, с когото "Реал" обмисля да удължи договора му. Вратарят Тибо Крутоа, както и халфовете Орелиен Чуамени и Арда Гюлер, вече го направиха. Уругваецът Федерико Валверде ще бъде следващият, който ще подпише нов договор с клуба.

„Феде Валверде ще подпише нов договор с "Реал Мадрид" до юни 2031 г. Всичко е готово", написа Романо в социалните мрежи.

Валверде играе за гранда от Мадрид от лятото на 2016 г. Полузащитникът се присъедини към младежкия отбор на клуба след трансфер от уругвайския "Пенярол". Той прекара сезон 2017/2018 под наем в "Ла Коруня".