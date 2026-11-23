Благой Тодев и Валентина Димитрова се завръщат в първия ни тим, украинец и българин са помощници на старши треньора Кабуков

България ще бъде с осем представители на първата за сезона Световна купа тази седмица във Финландия, тимът ни е с бронзова олимпийска медалистка и световен шампион за юноши от последната зима. Битката за ценния трофей стартира сега в Контиолахти (Финландия), близо до полярния кръг, където предстоят индивидуални стартове, микс щафети и спринтове.

При жените ще се състезават Милена Тодорова, Лора Христова, Мария Здравкова и Валентина Димитрова, а при мъжете тимът ни е в състав Владимир Илиев, Васил Зашев, Благой Тодев и Георги Джоргов. Съобразно обявената в началото на подготовката ротационна система Димитрова и Тодев се включват към най-добрите ни биатлонисти за първия етап от поредицата световни купи на мястото на Георги Наумов и Райа Аджамова, които пък ще ни представят заедно с останалите от разширения състав в първите състезания за IBU Купата на Международния съюз по биатлон. А отборът отново се води от Роберт Кабуков, негови помощници са Мирослав Иванов и новопривлеченият украинец Ихор Билоус.

Програмата в Контиолахти предвижда 20 км мъже в четвъртък, 15 км жени в петък, сингъл микс щафета и микс щафета в събота и спринтове за мъже и жени в неделя. Веднага след това българите ще пътуват за Австрия, където в Хохфилцен предстои вторият кръг за Световната купа. Тъй като там ще има класически щафети, българските отбори ще са с по петима състезатели за да се подсигури една резерва. Най-вероятно при дамите ще се присъедини Райа Аджамова, а при мъжете попълнението ще зависи от представянето на останалите за IBU Купата. Годината ще завърши със стартове за ценния трофей в Анеси – Льо Гран Борнан (Франция), там отново ще бъдем с общо осем състезатели.

По Коледните празници след 20 декември националите ще бъдат на лагер в Руполдинг, тъй като първата за Новата година Световна купа в Поклюка започва със спринтове още на 2 януари. Световното първенство през 2027 г е в естонския зимен център Отепя от 10 до 21 февруари.