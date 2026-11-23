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Елизара Янева постигна ново рекордно класиране в световната ранглиста по тенис.

19-годишната пловдивчанка се изкачи със седем места до 135-ото, като вече е с актив от 577 точки и това е най-добрата й позиция в кариерата при жените. През уикенда Янева спечели най-значимата титла в кариерата си в Търнава (Словакия).

Втората ракета на страната Росица Денчева прогресира с една позиция и вече е 201-ва с 387 точки, доближавайки се на шест места от най-високото си класиране.

Лидия Енчева пък записва рекордно класиране в кариерата си, като вече е 311-а с 221 точки.

Ето нашите:

135. (142) Елизара Янева 577 точки

201. (202) Росица Денчева 387 точки

311. (314) Лидия Енчева 221 точки

388. (383) Виктория Томова-Трайчева 160 точки

410. (406) Изабелла Шиникова 148 точки

414. (416) Лиа Каратанчева 146 точки

497. (498) Денислава Глушкова 111 точки

556. (560) Ива Иванова 91 точки

629. (589) Гергана Топалова 71 точки

774. (758) Уляна Храбавец 43 точки

886. (892) Юлия Стаматова 30 точки

941. (965) Беатрис Спасова 25 точки

984. (1004) Виктория Велeва 21 точки

1028. (1029) Валерия Гърневска 18 точки

1175. (1177) Брияна Иванова 11 точки

1199. (1204) Дария Великова 11 точки

1202. (1238) Алекса Каратанчева 11 точки

1264. (1274) Мелис Расим 9 точки

1311. (1321) Диа Евтимова 7 точки

1390. (1398) Галена Кръстенова 6 точки

1491. (1502) Йоана Константинова 3 точки