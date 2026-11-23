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Старши треньорът на "Атлетико" (Мадрид) Диего Симеоне постави нов рекорд за победи в Ла Лига. Това беше постигнато, след като отборът на аржентинския треньор победи "Хетафе" с 3:0 в 13-ия кръг в Ла Лига.

Според официалния уебсайт на „червено-белите", този мач бележи 345-ата победа на Симеоне. Общият рекорд на треньора в Ла Лига включва 123 равенства и 99 загуби.

Това означава, че той надмина рекорда на друг велик треньор на "Атлетико" и националния отбор на Испания - Луис Арагонес, от 344 победи в 756 мача.

Аржентинецът е начело на "Атлетико" от 2011 г., единственият клуб, който е тренирал в Испания. преди това Симеоне е бил начело на 4 тима в Аржентина и и италианския "Катания".

След 13 мача през сезон 2026/27 в Ла Лига, "Атлетико" има 31 точки и е трети в класирането.