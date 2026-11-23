Франческо Еспозито отбеляза хеттрик, но той не бе достатъчен и "Интер" завърши наравно 4:4 с "Аталанта" в Берагмо в дерито на Ломбардия в мач от 12-ия кръг в серия "А". Така "черно-сините" останаха трети в класирането с точка зад "Рома" и три зад лидера "Лацио".

Еспозито откри в 16-ата мин на добавка, след като удар на Николо Барела бе отклонен в негова посока. 21-годишният играч удвои преднината на гостите в 32-ата минута, когато се освободи при центриране от корнер на Федерико Димарко и се разписа с глава.

Елиф Елмас върна едно попадение за домакините в 35-ата минута, но Еспозито възстанови преднината на "Интер" в 52-ата минута, когато получи извеждащ пас от Маркюс Тюрам. Шарл Де Кетеларе даде отново надежди на "Аталанта" в 72-ата минута, но Петър Сучич вкара за 4:2 от дузпа само 4 мин по-късно.

"Аталанта" обаче не се предаде. Де Кетеларе се разписа отново в 80-ата минута. Накрая съдията свири дузпа за игра с ръка на Алесандро Бастони. Франк Кесие застана зад топката и преодоля стража на "Интер" за крайното 4:4.

Равенството остави "Аталанта" в "златната среда" с 15 точки и 12-о място.