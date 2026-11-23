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Григор Димитров отстъпва минимално в световната ранглиста при мъжете на АТП.

35-годишният хасковлия губи една позиция и вече е 136-и в класацията с актив от 422 точки. Втората ракета на България Пьотр Нестеров също се смъква с едно място до 284-тото със 196 точки.

Бившият №1 при юношите Иван Иванов обаче е 452-и и това е нов личен рекорд за него.

Ето нашите:

136. (135) Григор Димитров 422 точки

284. (283) Пьотр Нестеров 196 точки

368. (369) Димитър Кузманов 139 точки

452. (458) Иван Иванов 101 точки

526. (529) Янаки Милев 81 точки

541. (545) Адриан Андреев 76 точки

548. (515) Александър Донски 73 точки

550. (553) Илиян Радулов 73 точки

591. (594) Александър Василев 64 точки

710. (721) Джордж Лазаров 45 точки

818. (821) Анас Маздрашки 34 точки

906. (907) Динко Динев 25 точки

997. (993) Димитър Кисимов 19 точки

1238. (1209) Леонид Шейнгезихт 10 точки

1360. (1234) Виктор Марков 7 точки

1445. (1450) Александър Толев 5 точки

1624. (1619) Георги Георгиев 3 точки

1821. (1820) Максимилиан Борисов 2 точки

1930. (1921) Диан Недев 1 точка

2265. (2228) Браян Дал Зилио 1 точка