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"Ботев" (Пд) изказа своята благодарност към „жълто-черната" публика за мощната подкрепа по време на ремито 3:3 с ЦСКА на "Колежа".

"Вашите песни дадоха кураж на футболистите и треньорския щаб да се борят до последния съдийски сигнал, въпреки високата класа на съперника и неблагоприятния развой на срещата през втората част.

Именно пловдивската подкрепа даде криле на момчето от нашата школа Самуил Цонов да реализира два гола във вратата на съперника. Момент, който 18-годишният пловдивчанин ще помни цял живот и който изправи на крака хилядите по трибуните.

За всички в клуба последните седмици са изключително тежки, изпълнени с мисъл за загубата на Илиян Филипов. Именно в този момент вие - "жълто-черните" фенове, давате сили на всеки от нас да разгръща максимума от себе си в името на "Ботев" Пловдив.

Използваме момента да благодарим и на всички спонсори на клуба, голяма част от които бяха привлечени с личното участие на Илиян Филипов. Вашата подкрепа и съдействие са от изключително значение за стабилността и бъдещето на "Ботев".

Благодарим ви, Ботевисти! За пореден път показахте, че когато клуб и публика са едно цяло, няма непреодолими съперници!", написаха пловдивчани.