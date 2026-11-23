Нападателят на "Реал" Ендрик ще бъде извън игра за около две до три седмици поради мускулна контузия на адуктора на левия крак. Макар официалното медицинско съобщение на клуба да не посочва точен срок за завръщането му, спортните медии в Испания прогнозират 20-ина дни възстановяване.

Ендрик пропусна повече от месец поради контузия, получена по време на предсезонната подготовка, което значително ограничи възможностите му за игра в началото на сезона. През този сезон бразилският национал, кото през пролетта бе под наем в "Лион", е играл общо 141 минути за тима, като е отбелязал един гол и е направил една асистенция.

През зимата Ендрик може да бде даден под наем в "Милан", въпреки ежланието на треньора Жозе Моуриньо да го задържи.