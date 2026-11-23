Лични данни са били източени от една от дигиталните платформи на испанската Ла Лига вследствие на кибератака, съобщи испанската футболна лига.
Мащабът на пробива, осъществил се в периода между 14 и 16 ноември, все още се уточнява, но от Ла Лига посочиха, че са засегнати лични данни от платформа за фенове, както и информация, свързана с футболните клубове.
Испанската агенция за защита на данните е уведомена за инцидента; сигнал е подаден и до Централния отдел за борба с киберпрестъпността към Националната полиция.
Ла Лига разбира за атаката на 16 ноември, след което предприема необходимите мерки за ограничаване на пробива.
Екипът по сигурността на организацията анализира активността в платформата, за да установи какви данни са засегнати, и е засилил контрола върху дигиталните услуги с цел предотвратяване на бъдещи атаки.