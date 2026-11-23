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В "Левски" стриктно спазват традиция преди гостуване в Европа. Става дума за това, че отборът няма да тренира на стадиона на "Марсилия" "Велодром" преди двубоя от 5-ия кръг в основната фаза на Лига Европа. Мачът във Франция е в четвъртък в 19,45 ч.

В нито една от миналите визита на "сините" в турнира играчите на Хулио Веласкес нямаха занимание преди съответния двубой.

Такава практика по принцип прилагат топотборите в Европа. А явно вече и "сините", тъй като нито в Пилзен, нито в Ниймеген воденият от испанския спец не тренира преди мачове, съответно срещу "Виктория" и НЕК.

Програмата на представителния отбор на „Левски" до 26 ноември, четвъртък, е следната:

23 ноември, понеделник:

11:00 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов" – открита за привърженици и представители на медиите

24 ноември, вторник:

ПОЧИВЕН ДЕН

25 ноември, сряда:

11:00 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов" – открита за представителите на медиите в първите 15 минути

26 ноември, четвъртък:

19:45 часа – „Олимпик" (Марсилия) – „Левски" – UEFA Europa League, 5-ти кръг – „Стад Велодром", Марсилия, Франция