Бившият треньор на ЦСКА Едуард Йорданеску 99,9% ще поеме английски "Уотфорд". Тимът от второто ниво на футбола остана без наставник, след като доскорошният Алесио Дионизи бе уволнен след поражението с 0:4 в събота срещу "Шефилд Юнайтед".

Очаква се 48-годишният Йорданеску да пристигне във Великобритания във вторник, за да подпише договора си.

Йорданеску води Румъния на Евро 2024, където отборът завърши на първо място в групата си пред Белгия (в група, в която и четирите отбора събраха по 4 точки от три мача), преди да последва загуба с 0:3 от Нидерландия на осминафиналите.

Йорданеску – чийто баща Ангел на три пъти е бил начело на румънския национален отбор, водейки го на две световни и две европейски първенства – напусна последната си работа в полския клуб "Легия" (Варшава) през октомври 2025 г. Той води ЦСКА през 2016 г.