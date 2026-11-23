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18-годишното крило на „Байерн" Ленарт Карл отговори на въпрос какво би правил, ако не беше станал футболист.

„Вие ме познавате - винаги съм честен с всички и просто казвам това, което ми подсказва сърцето. Нямах план "Б", а само само план "А". Родителите ми казваха, че трябва да завърша училище.

Аз отговарях: „Не искам!" Всеки ден се събуждах с една мисъл - искам да играя футбол. Не си представям с какво друго бих могъл да се занимавам. Като цяло не съм много умен човек, трябва честно да го призная (смее се).

За щастие, с футбола всичко се получи", казва Карл в интервю за „Билд". Той е смятан за най-големия талант, излязъл от школата на германския гранд в последните години.

В нея с него работи и българският треньор Петър Гайдаров.