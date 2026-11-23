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Спортният министър Енчо Керязов награди медалистите от световното първенство по самбо в Ташкент и техните треньори. Световна титла в категория до 79 кг завоюва Иван Хърков, а с бронзови отличия се окичиха Таня Радулова (54 кг) и Анна-Мария Манушева (65 кг).

Керязов поздрави състезателите за постигнатите резултати и отличното представяне на България на световния шампионат. Той изрази признателност и към техните треньори за положените усилия и работата, която стои зад спечелените отличия.

На срещата председателят на Българската федерация по самбо Росен Димитров благодари на министър Керязов за оказаната подкрепа при подготовката на националните състезатели, съобщават от пресцентъра на министерството на спорта.

Бяха обсъдени предизвикателствата, пред които са изправени българските самбисти, както и възможностите за развитие на спорта у нас. Спортният министър заяви, че добрата комуникация и активният диалог между спортното ведомство и ръководството на федерацията са от съществено значение за намирането на работещи решения за българския спорт.