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В сезона, в който уж "Манчестър Юнайтед" трябваше да върне поне малко от облика си на гранд, "червените дяволи" записват антирекорди след антирекорд.

Поредният, който манчестърци регистрираха, е че за първи в историята си, повече от 100 години, отборът загуби мач от Висшата лига в ден, в който започна от зоната на изпадащите. В неделя "Юнайтед" падна катастрофално 0:4 от вечния враг "Ливърпул" в дебюта на новия си мениджър Маурицио Почетино.

"Червените дяволи" са 19-и (от 20 отбора) във Висшата лига. 20-кратните първенци на Англия имат едва 8 точки от началото на сезона (11 мача). Те имат само един успех на домашната сцена, дошъл във втория кръг - 5:2 над новака "Ипсиуч".

На Острова вече силно вярват, че "Юнайтед" е напълно възможно да изпадне от елита.