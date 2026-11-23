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България ще се изправи срещу Русия в турската столица Анкара при волейболистите под 16 години. Това е първият зонален турнир от евроквалификациите.

Състезанието ще се проведе между 13 и 17 януари 2027 година.

Другите два съперника на България от група В са Румъния и Беларус.

В група А са домакините, Гърция и Сърбия. За финалите се класира победителят от квалификацията.

Вторият зонален турнир е в периода 22 - 25 април, но домакинът още не е определен. Европейското първенство е между 3 и 12 септември в Албания и Косово.

Треньорът на българския отбор е Николай Хаджииванов.