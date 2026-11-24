Шефът на международния отдел на БФС Ивета Банкова получи престижен наряд в Шампионската лига. Тя ще е дежурен делегат на двубоя “Манчестър Сити” - “Наполи”. Банкова е и единствената, която е избрана до момента от УЕФА, като от международните ни съдии няма и следа поне в най-престижния турнир.

Съдия на двубоя “Сити” - “Наполи” е добре познатият у нас Ищван Ковач. Румънецът бе набеден от “Левски”, че е единствената причина за срамната загуба от малтийския “Хамрун Спартанс” преди години. “Сините” дори пуснаха жалба срещу него, която единствено допринесе за бързото му израстване и достигането му до върховете на ранглистата. От този момент няма голямо първенство, което да минава без назначение на Ковач.

Интересното е, че УЕФА не назначи цял екип от Румъния за двубоя. Томаш Квятковски от Полша ще е ВАР, а ще му помага Денис Йохан Хиглер от Нидерландия.

Единствените два мача, където съдийският наряд е от една държава, са “Галатасарай” - “Астън Вила”, който ще бъде ръководен от Даниел Зиберт (Германия) и “Комо” - АЕК, който ще бъде свирен от Хавиер Албероа Рохас (Испания).

