Още един от хората на Сираков си тръгна от "синия" клуб

Пореден случай на сексуално насилие на стадиона на “Марсилия”, където в четвъртък “Левски” ще гостува в 5-ия си мач от основната фаза на Лига Европа.

Дама се оплака, че била опипвана многократно от друга жена и никой около нея не се е намесил. Случката е от неделя по време на двубоя на “Марсилия” с “Льо Ман” на “Велодром”, който домакините загубиха 2:3, въпреки че на почивката имаха аванс от две попадения. Преди 2 месеца фенове на съперника на “Левски” се оплакаха, че са обект на сексуално насилие.

Ако родният шампион спечели визитата на “Марсилия,” ще е 100% сигурен към елиминациите на втория по сила турнир на УЕФА. До момента воденият от Хулио Веласкес има 7 точки.

Иначе Пиер-Емил Хьойберг, основен полузащитник в тима на “Марсилия”, е под въпрос за мача с българския шампион. Бившят ас на “Тотнъм” е с вирус и не е ясно дали ще се възстанови до четвъртък. Треньорът на френския тим Бруно Женезио има и други проблеми около състава си.

В същото време още един човек от ерата “Сираков” в “Левски” си тръгна. Откакто новият собственик на “сините” Атанас Бостанджиев пое властта, нови назначия има постоянно, а също така и напускания.

Става дума за маркетинговия директор Виктор Викторов. Раздялата с клуба обяви самият той, като изрично заяви, че сам решава това. През миналата седмица си тръгнаха главният скаут на тима Красимир Петров и Георги Коруджиев, който също бе част от това звено.

Единственият, останал от ръководните фактори, които направиха “Левски” шампион през миналия сезон, е Даниел Боримиров, който е част от Съвета на директорите в клуба.

Полицията в Марсилия пък явно се притеснява от визитата на бългаския шампион. Френските униформени са разпоредили феновете на “сините” да спазват строги мерки в дните около мача. А именно - забранява се придвижването на български фенове с отличителни символи. Разпоредбата важи още от сряда сутринта до петък, като властите във Франция съобщават, че нарушаването на тази разпоредба ще доведе до наказателна отговорност.