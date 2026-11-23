България ще бъде домакин на две балкански първенства по лека атлетика през 2027 година, съобщиха от Българската федерация по лека атлетика (БФЛА).

София ще приеме на 6 феврури регионалния шампионат в зала за юноши и девойки до 20 години, а на 10 юли във Враца ще се проведе Балканиадата за юноши и девойки до 18 години.

Състезанията в столицата през зимата ще се състоят в зала „Фестивална", в която вече успешно се е провеждала надпреварата в тази възрастова група през 2021-а и 2025-а.

Враца пък за първи път ще приеме Балканиада по лека атлетика, а България за втори път ще бъде домакин на регионално лекоатлетическо първенство до 18 години след Сливен през 2014-а.

Балканските титли в средата на следващия сезон ще се разпределят на стадион „Христо Ботев" във Враца. Пистата на съоръжението беше обновена през тази година, като официалното откриване беше през миналия месец, а още през следващото лято на нея ще се състои историческото за града първенство.