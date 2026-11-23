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Вторият отбор на "Левски", който играе в Трета лига, ще се изправи в престижна приятелска среща с тима на "Марсилия" до 19 години.

Възпитаниците на Стоян Димов ще пътуват заедно с представителния тим на "сините" за Франция в сряда. Срещата ще се изиграе в четвъртък, 26 ноември, на "Стад Франсес Туркан", град Мартиг от 13,45 часа българско време.

Съперникът е лидер в своята регионална група, а през миналата година е участвал в младежката Шампионска лига.

Няколко часа по-късно воденият от Хулио Веласкес тим излиза срещу мъжкия тим на "Марсилия" в 5-ия кръг от основната фаза на Лига Европа.