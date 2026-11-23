Новият президент на баскетбола - Константин Папазов, лично е организирал частния самолет, с който звездите ни Александър Везенков и Коди Милър-Макинтайър да пристигнат навреме в София за двубоя на България срещу Дания. Срещата от предварителните квалификации за европейското е в четвъртък в най-голямата зала у нас. За първи път от много време насам нашите ще домакинстват в столицата.

Ден по-рано Везенков и Макинтайър имат мач с клубния си “Олимпиакос” срещу “Апоел” (Тел Авив). А Папазов е уредил самолет да ги докара в София, след като приключат ангажиментите им с гранда от Пирея в Евролигата.

За подсигуряването на самолета са отделени 11 000 евро. Очаква се Везенков и натурализираният американец да кацнат в София няколко часа след полунощ. А в 19 ч да са на паркета в най-голямата зала у нас.

Националният отбор на България има един успех до момента в групата си. Той дойде през август, когато победихме Дания.

Последните 2 мача от потока ни са през февруари - домакинство на северната ни съседка и гостуване на Дания.

