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Стадион "Лазур" в Бургас е затворен за провеждане на мачове от Втора лига, това е решението на Лицензионната комисия на БФС с дата 23 ноември.

Разглеждано е постъпило сезиране от отдел "Професионален футбол" относно незадоволителното състояние на терена на някогашния емблематичен спортен комплекс в морския град, който не изпълнява минималните инфраструктурни изисквания за провеждане на срещи от Втора лига с участието на местния "Черноморец".

Препоръките в решението на Лицензиозната комисия е да се предприемат съответните мерки и бъдат извършени съответните подобрения и ремонтни дейности, за да бъдат осигурени нужните условия за провеждане на срещи от професионалния футбол.

До отстраняване на констатираните нередности и привеждане на ст."Лазур" в състояние, което позволява провеждането на мачове от първенството във Втора професионална лига, "Черноморец" ще домакинства на градския стадион в Несебър.

Промяна има и в датата на следващия мач на "акулите" от 18-ия кръг срещу "Локомотив" (Горна Оряховица).

Вместо в събота, двубоят между двата тима е насрочен за понеделник, 30 ноември от 14,30 часа в Несебър.