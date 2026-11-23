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След запомнящото се екшън равенство 3:3 между пловдивския "Ботев" и ЦСКА в дербито на 15-ия кръг в Първа лига, безспорно едно име беше в светлината на прожекторите на стадион "Христо Ботев".

18-годишният Самуил Цонов, новото бижу, рожба на школата на "жълто-черните" изригна с 2 бързи гола, отбелязани с майсторлък и финес и докарали нови запитвания от европейски клубове.

А те датират не от неделя, а от по- рано. Още покойният собственик и президент на "Ботев" Илиян Филипов е поставил цена от минимум 1 млн. евро пред футболни агенти напирали да трансферират талантливия нападател- лекоатлет в европейски клубове, научи "24 часа" от близки до убития на 30 септември бизнесмен.

"Да, Сами е безспорен талант. Бих се радвал да заиграе в чужбина, защото има огромен потенциал достоен за отбори от първенствата в Топ-5 на Европа. Играта за годините му е впечатляваща", похвали възпитаника си след головото реми 3:3 срещу ЦСКА старши треньорът на "канарчетата" Станислав Генчев .

Цонов беше сменен принудително в средата на второто полувреме .

"Явно е заради преумора, след като влезе на максимални обороти в дербитосамо 40 дни от операцията от скъсан менискус на коляното", обясниха от пловдивския клуб.

По-малко от 24 часа от зрелищния голов екшън на "Колежа", футболистите на "Ботев" проведоха възстановителна тренировка на базата в "Коматево". Включи се и изтърпелият наказание срещу ЦСКА флангови нападател Самуел Калу.