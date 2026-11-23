ФИФА одобри съвместната кандидатура на Съединените щати, Мексико, Коста Рика и Ямайка за домакинство на световното първенство за жени през 2031 година на извънредно заседание.
Англия, Северна Ирландия, Шотландия и Уелс пък ще бъдат домакини на турнира през 2035-а. Турнирът ще бъде първият мондиал за жени, който ще се състои в Обединеното кралство.
Двете кандидатури бяха единствени и бяха приети с акламация, след като ФИФА ограничи възможността за домакинство през 2031 година до асоциации от Африка и КОНКАКАФ, а за изданието през 2035-а - до такива от Африка и Европа.
Първенството през 2031 година ще бъде първият световен шампионат за жени, организиран съвместно от четири държави, както и третият, който ще се проведе в Северна Америка.