"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

След 0:4 от "Ливърпул" в голямото дерби на Висшата лига в неделя "Манчестър Юнайтед" оглави още една негативна класация. А именно "червените дяволи" са отборът, допуснал най-много попадения от тимовете от големите първенства във всички състезание от всички.

20-кратните първенци на Англия са допуснали сумарно 34 гола във вратата си във Висшата лига, Шампионската лига и купата на Лигата на Англия.

С попадение по-малко е друг клуб от Острова - "Кристъл Палас" - 33. Топ 5 допълват "Унион" (Берлин) - 33, "Сасуоло" - 32 и "Ланс" - 32.