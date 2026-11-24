Когато сестри Малееви побеждаваха наред по турнирите, само техните имена в ранглистата вълнуваха света на тениса. После дойде времето на Григор Димитров, който стигна до националния ни връх при мъжете. Нещата обаче се променят и от тази седмица отново жена е №1 на България.

Това е Елизара Янева, която вече е 135-а в класацията и записа поредния си личен рекорд. 19-годишната пловдивчанка прави страхотен сезон, а в неделя спечели най-голямата титла в кариерата си до момента - в Търнава (Слвк), където наградният фонд на турнира бе 60 000 долара. През тази година първата ракета на националния ни отбор направи и дебют в “Големият шлем”, като на “Уимбълдън” отстрани играещата за домакините от Великобритания Юрико Лили Миязаки.

В същото време Григор Димитров продължава да отстъпва с малко и от вчера е 136-и.

За последен път най-доброто класиране за представител на българския тенис бе на жена преди почти 14 години. На 14 януари 2013 г. Цветана Пиронкова стана №37, а Григор за втора поредна седмица бе 41-и. Тогава той започна сезона с финал на турнира в Бризбейн, където в мача за титлата отстъпи на Анди Мъри. После в Сидни загуби още на старта от Фабио Фонини (Ит). Пиронкова стартира годината с четвъртфинал в Хобарт, където бе победена от Мона Бартел (Гер).

Реално погледнато, Григор Димитров май така и не можа да се възстанови напълно от тежката контузия, която (може би) му попречи да победи Яник Синер (Ит) на “Уимбълдън” миналата година. През този сезон бившият №3 в света има само 9 победи от 24 мача на турнири от календара на АТП и за първи път е под минимума от 10 спечелени срещи, който записваше всяка година след дебюта си при професионалистите. Димитров официално завърши сезона в Париж, където на турнира “Мастърс 1000” загуби от Адолфо Даниел Вайехо (Пар) на старта на квалификациите.