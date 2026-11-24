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Двама биатлонисти, които през миналия сезон изразиха недоволство от треньорските методи на работа в националния отбор на селекционера Роберт Кабуков и щаба му, са върнати в първия ни тим за стартовия кръг от световната купа. Това са Валентина Димитрова и Благой Тодев. Сезонът стартира в четвъртък в Контиолахти (Фин).

В края на миналия бе обявено, че Димитрова и Тодев продължават с “Б” отбора. Сега става ясно, че те ще се ротират с Райа Аджамова и Георги Наумов.

Останалите ни биатлонисти за Контиолахти са Милена Тодорова, Лора Христова, Мария Здравкова, Владимир Илиев, Васил Зашев и Георги Джоргов.

