БОК и Българската федерация по биатлон защитиха успешно проект за развитие на талантите по програмата на МОК „Олимпийска солидарност". БФ-биатлон ще получи 25 000 долара, като голяма част от сумата вече е преведена.

Бъдещето на един от най-успешните български зимни спортове е във фокуса на нова програма за развитие на млади биатлонисти. Проектът „Biathlon Youth & Junior Development Pathway" е разработен от Българската федерация по биатлон в сътрудничество с Международния съюз по биатлон (IBU) и с подкрепата на „Олимпийска солидарност".

Основната цел е да бъде укрепена връзката между клубовете, младежките и юношеските национални отбори и представителния тим, като се осигури по-добра подготовка и възможност за международна изява на най-перспективните състезатели.

В програмата са включени десет биатлонисти - пет жени и петима мъже. За тях са осигурени спортни лагери, които са насочени към подобряване на физическите качества, стрелковата техника, скоростта и състезателната готовност. Един от основните приоритети е подготовката им за Младежкия зимен олимпийски фестивал Брашов 2027 и последващото им включване в стартовете за Junior IBU Cup.

Планираната програма е разд

елена на няколко етапа – с лагери на Белмекен и Банско, които вече приключиха, както и такива в Италия.

През януари 2027 г. ще бъдат направени тестове и анализ на постигнатите резултати, а изпълнението на проекта ще бъде оценено съвместно с IBU.

Важен акцент в проекта е развитието на треньорския капацитет. Петима български специалисти вече са преминали обучение чрез IBU Academy и съвместните лагери на IBU и Международния олимпийски комитет. Целта е придобитите знания да бъдат прилагани на практика и да достигат до по-широк кръг специалисти в страната.

Проектът предвижда споделяне на съвременни тренировъчни методики, работа върху дългосрочното развитие на спортистите, периодизацията и възстановяването, както и допълнителни възможности за обучение в България и чужбина.

Особено важен стимул за развитието на спорта са последните олимпийски успехи. Бронзовият медал на Лора Христова от Милано Кортина 2026 е посочен в проекта като доказателство за потенциала на българския биатлон и фактор за нарастващия интерес сред децата. Самата Лора е стипендиант на „Олимпийска солидарност".

Една от най-важните характеристики на инициативата е, че тя не цели създаването на паралелна структура, а укрепването на вече съществуващата система за подготовка. След приключването ѝ Българската федерация по биатлон планира да продължи централизираните лагери за младежи и юноши със средства от собствения си бюджет, Министерството на младежта и спорта, спонсори и програмите на IBU.

В основата на инициативата стои една стратегическа задача - успехите на настоящото поколение български биатлонисти да не останат изолирани постижения, а да се превърнат в основа за устойчиво развитие и нови международни успехи.