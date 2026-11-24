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"Байерн" обмисля да привлече нападателя на "Ню Йорк Ред Булс" от американско-канадската МЛС лига Ерик Чупо-Мотинг, твъръди журналистът Флориан Плетенберг в социалните мрежи.

Нападателят, който ще стане свободен агент в края на годината, е готов да подпише шестмесечен договор до края на сезона и да замени контузения голмайстор Хари Кейн.

37-годишният Чупо-Мотинг е в добра форма и би могъл веднага да подсили отбора. Мюнхенският клуб все още не е взел окончателно решение и продължава да проучва различни варианти.

Чупо-Мотинг е добре запознат с обстановката в Бундеслигата. Той е играл за редица германски отбори по време на кариерата си, включително "Байерн" (от октомври 2020 г. до май 2024 г.), както и ПСЖ и "Сток Сити".