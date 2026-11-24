Атакуващият полузащитник на "Бенфика" Джанлука Престиани възнамерява да остане в лисабонския клуб поне до края на настоящия сезон. Аржентинското крило е отказало трансфер в "Пари Сен Жеремн" и е информирало ръководството на "Бенфика" за това, съобщава португалският вестник Record.

Френският клуб е разглеждал Престиани като евентуален заместник на контузените Дезире Дуе и Хвича Кварацхелия, но 20-годишният футболист не планира да сменя клуба през зимния трансферен прозорец.

Договорът на Престиани с "Бенфика" първоначално беше до 2029 г., но наскоро страните постигнаха споразумение за удължаването му, което сега е до 2031 г. Според Transfermarkt пазарната стойност на играча, който е и национал на Аржентина, е 40 милиона евро.