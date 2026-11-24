Шампионката по смесени бойни изкуства Дакота Дичева гостува в Спортно училище „Никола Велчев" в Самоков. Спортистката, чиито корени са от града, се срещна с младите борци, изгледа тяхна тренировка и ги насърчи да продължават да се развиват в спорта, предава БТА.

Секретарят на Община Самоков Станислава Цветкова ѝ поднесе кристален плакет с герба на града. От името на общината тя благодари на Дичева, че не крие обичта си към Самоков и го представя пред света, като ѝ пожела нови спортни постижения.

Треньорът по борба Николай Кашинов също приветства шампионката и я увери, че в залата винаги е добре дошла и може да тренира там по всяко време.

Посещението има специално значение за Дакота Дичева, тъй като Самоков е родният град на баща ѝ. Тя сподели, че обича да се връща и да прекарва време в града.

„Тук се чувствам като у дома си. Обичам приятелите на баща ми, градът е малък и всички ги усещам като семейство. Тук съм израснала", разказа Дичева. Тя допълни, че когато е във Великобритания, най-силно ѝ липсват близките и спокойствието на живота в България.

При всяко свое прибиране в страната тя най-напред посещава Самоков, където се вижда с баба си и посещава местните църкви. Сред любимите ѝ места са още Боровец и Сапарева баня, а в Дупница се среща с леля си и децата ѝ.

В понеделник Дакота Дичева беше специален гост на пресконференцията преди MAX FIGHT 67 – едно от най-очакваните бойни събития у нас през ноември. Тя се просълзи, след като получи личен подарък – стихотворение, посветено на нея, и ръчно нарисувана картина на лъвица. Галавечерта ще се проведе на 28 ноември в Бургас.