Трансферният бюджет на "Манчестър Юнайтед" за януари ще бъде по-малък от 50 милиона паунда, съобщава Daily Mail.

Бюджетът е скромен, тъй като възможностите на клуба са ограничени от новите финансови разпоредби на лигата. Очаква се новият мениджър Маурисио Почетино да може да направи само два трансфера през януари, като дори единият от тях да е под наем.

След 11 кръга във Висшата лига, "Манчестър Юнайтед" е на 19-о място, предпоследно, с осем точки. Дебютът на Почетино начело на "Юнайтед" беше неуспешен, след като отборът загуби с 4:0 като гост от "Ливърпул" в 11-ия кръг на Висшата лига.