Над 6000 билета вече са продадени за европейската квалификация между баскетболистите на България и Дания, който ще се проведе на 26 ноември от 19:00 часа в "Арена София", съобщиха от федерацията ни.

"Националният отбор ще разчита на подкрепата на своите привърженици в търсене на нов успех пред родна публика. Целта е трибуните да бъдат изпълнени и залата да се превърне в истински дом на българския баскетбол", написаха още от централата на официалния си сайт и призоваха феновете да подкрепят баскетболистите, облечени в цветовете на България.

Билетите за срещата са в продажба в мрежата на еventim.