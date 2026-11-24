Последният в класирането на елита "Локо" (Сф) приема в петък от 18,30 ч "Славия" за столично дерби. Предвид точковата криза от "Надежда" решиха да мотивират допълнително феновете си да дойдат за мача, като пускат билети на символична цена от 1 евро.

"Локомотивци,

Няма какво да се лъжем - ситуацията ни е много тежка. И преди сме изпадали в трудни периоди и знаем, че има само един начин да се измъкнем – да бъдем обединени.

Този петък ни предстои един по-специален мач – дерби срещу „Славия". Мач, който вярваме, че може да се превърне в повратен момент за нашия сезон. Мач, който може да ни накара поне за миг да оставим трудностите в миналото и да погледнем с надежда към бъдещето.

Ръководството на „Локомотив" обявява, че билетите за сблъсъка ще бъдат на символичната цена от 1 евро.

Като е дерби - да е дерби! Елате на стадиона, за да създадем една футболна атмосфера! Нека отборът и феновете се обединим и заедно да покажем, че „Локомотив" е жив – и на терена, и на трибуните.

ВСИЧКИ НА СТАДИОНА! ВРЕМЕ ЗА МЪЖЕ!", написаха "железничарите".