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Любопитна ситуация беляза края на двубоя между "Галатасарай" и "Самсун", завършил с победа с 2:1 за гранда от Истанбул. Веднага след последния съдийски сигнал старши треньорът на победителите Окан Бурук получи втори жълт, респективно червен.

Причината за наказанието е, че наставникът на "Галатасарай" не е поздравил главния съдия след мача. Решението на рефера предизвика незабавната реакция на самия Бурук, който отхвърли обвиненията в неуважение.

Треньорът на истанбулския гранд оспорва показания му картон и настоява санкцията да бъде отменена. Видеозаписите от края на мача показмат, че той не е подминал реферите без поздрав.

На кадрите от напускането на съдийската тройка действително се вижда моментът, в който Окан Бурук се приближава и стиска ръката на единия от страничните рефери.