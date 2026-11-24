"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Камерунският халф на ЦСКА Джеймс Ето'о изглежда е приключил с престоя си на "Българска армия", след като не попада в плановете на новия треньор на тима Маркус Гиздол.

Според трансферния специалист Бърл Джуниър Ето'о е получил разрешение от ръководството на ЦСКА да си търси нов отбор от зимата. "Червените" предпочитат директна продажба на халфа, но не изключват възможността да го дадат под наем през пролетта на друг отбор с опция за откупуването му.

Джеймс Ето'о поднови договори си с ЦСКА в края на пролетта до 2029 година.

Откакто германецът Гиздол пое ЦСКА, камерунецът трайно загуби титулярното си място и се превърна в периферен футболист за тима.