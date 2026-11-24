Международната федерация по стрелба отстрани шефа на европейската Александър Ритнер от битката за президентския пост на 14 декември.

Така към момента за поста остават да се борят досегашният президент на световната централа Лучано Роси, председателят на БОК Весела Лечева и украинският бизнесмен Константин Пивоваров.

Причината за отстраняването на Ритнер е 3-годишно наказание, което той отнесе от комисията по интегритета към световната централа за нарушения по време на избора в европейската на 20 октомври 2025 г. Ритнер е глобен и 30 000 евро.

Наказанието влиза в сила моментално според членове 24.8(c) и 23.5 от кода по интегритет на световната централа. Заради това е и решението за отстраняване от вота.

Ритнер е роден в Русия, но цял живот живее в Германия. Но точно руската федерация го издигна за президент на световната.

През октомври миналата година той спечели вота в европейската централа с 56 на 37 гласа срещу финландката Ана-Каролина Нисинен. Тогава Весела Лечева бе избрана за вицепрезидент.

Нарушението на Ритнер е, че по време на изборния конгрес е използвал два слайда в повече към програмата си, които не са били предварително оповестени на сайта на европейската федерация. Единият е за финансиране от 23,1 милиона евро, от които 10,2 милиона плащания към всяка една национална федерация, което прави по 200 000 евро на централа. Вторият слайд е негова снимка с Владимир Лисин, бивш президент на световната и европейската федерация. Руснакът загуби с 1 глас вота от Лучано Роси за шеф на световната федерация, но продължава да е една от най-влиятелните фигури в стрелбата.

Според екипа на финландката, който бе ръководен от нейния съпруг, двата скрити слайда са обърнали вота, който се състоя в условията на пълна изолация на руския спорт. Особено важни били парите.

Ритнер и европейската федерация са категорични, че ще обжалват наказанието пред Спортния арбитражен съд в Лозана, за да може той да участва в битката за президентския пост на световната федерация.

Още един проблем изникна преди вота в Рим. Българският стрелкови съюз чрез шефа си Илия Кирилов е подписал писмото на 11 европейски федерации, които смятат, че уставът на световната ще бъде нарушен на конгреса. Предвижда се да бъдат избрани 5-има вицепрезиденти, като всеки континент да има по един. В устава обаче е записано, че световната централа има 4 вицета и изборът трябва да е само за толкова.

Другите, които са подписали предупреждението, са Хуберт Кипрал (Хърватия), Ненад Путник (Сърбия), Сакиб Планчич (Босна и Херцеговина), Йордан Тасевски (Северна Македония), Никола Перич (Черна гора), Георги Наги (Унгария), Анатоли Скакодуб (Молдова) и Лучия Лиляна Михайлаче (Румъния). Или става въпрос за някаква балканска завера.

