Звездата в смесените бойни изкуства Дакота Дичева обеща да посети мач на ЦСКА с баща си при следващото си прибиране в България. Тя имала идеята да бъде на двубоя с “Трабзон”, но точно в четвъртък пътува за Бургас, където е почетен гост на “Макс файт 67”. Организаторът на шоуто Любен Джубрилов пък обяви, че ще направи всичко възможно да реализира мечтата на Дакота да се направи мач в България.

Дакота бе изненадана по време на пресконференцията със специално стихотворение, посветено на нея, както и картина, на която е изобразена като лъвица. Дичева се развълнува доста сериозно и се разплака.

Дакота е специален гост на галата, която е в събота в бургаската зала “Младост”.

Със зрелищното равенство 3:3 в Пловдив с “Ботев” “червените” запазиха третата по сила серия без загуба в европейските първенства. Тя е 15 мача, като отборът има 10 победи и 5 загуби. Най-дългата е на ТНС (Уелс) - 17 (15+2), а след това е “Цървена звезда” (Сърбия) - 16 (15+1). Колкото ЦСКА имат “Дунайска стреда” (Словакия) - 13 + 2, и “Славия” (Чехия) - 11+4. След това с по 14 двубоя без загуба са “Мидтиланд” (Дания) и “Пюник” (Армения), 13 - “Страсен” (Люксембург), 12 - “Лацио” и “Рома” (Италия) и “Унион Сен Жилоа” (Белгия), 11 - “Порто”, 10 - “Борусия” (Дортмунд) и “Байерн” (Германия) и “Макаби” (Тел Авив, Израел), 9 - “Санта Колома” (Андора) и “Линкълн Ред Импс” (Гибралтар).