Въпреки жалбата на "Левски" до УЕФА за ограничения брой билети (500, а според правилото за 5% от капацитета трябва да са близо 3400), отпусната от "Олимпик" за мача от Лига Европа в четвъртък в Марсилия промяна няма да има. От "Герена" обясниха защо и какви са аргументите на френските власти.

"Със заповед на префектурата на департамент Буш-дю-Рон, част от който е Марсилия бе взето окончателно решение броят на привържениците на „Левски", които могат да присъстват на мача от 5-ия кръг на основната фаза на UEFA Europa League, да бъде ограничен до 500 души.

ПФК „Левски" сезира УЕФА че не е приложено правилото, изискващо минимум 5% от капацитета на стадиона да бъде отпуснат за гостуващите фенове и че малката квота билети създадва огромни затруднения за нашите привърженици. Европейската централа оказа съдействие на клуба, влизайки в комуникация с префектурата и полицията на френския департамент и потърси възможности за разрешаване на възникналата ситуация, но местните власти отказаха да отпуснат допълнителна бройка от 300 билета.

Префектурата на департамент Буш-дю-Рон определя срещата като високорискова, като френските власти изтъкват също високото ниво на терористична заплаха в страната, планиран голям протест в деня на мача - 26 ноември и ограничените полицейски ресурси за обезпечаване на обществения ред.

ПФК „Левски" отново изразява своето остро несъгласие с това решение, което лишава стотици наши привърженици от възможността да подкрепят отбора на „Стад Велодром", въпреки че много от тях вече са организирали пътуването си и са направили разходи, за да присъстват на мача във Франция.

Клубът благодари на всички левскари за тяхната непрестанна подкрепа. Убедени сме, че въпреки тези ограничения отборът отново ще усети силата на великата синя публика", написаха "сините".