Треньорът на "Трабзонспор" Томас Райс не планира сериозни промени в състава за гостуването на ЦСКА в Лигата на конференциите, пише вестник "Фанатик". Турският клуб има сериозни амбиции в Европа и Райс обяви, че целта е победа в София и място в топ 8 на турнира.

Въпреки натоварения график Томас Райс планира да изведе най-силния си състав срещу ЦСКА и не се очаква мащабна ротация, съобщават турските медии.

Седемте победни мача на "Трабзонспор" в турската Суперлига под ръководството на Томас Райс се превърнаха в историческо постижение за клуба и сега отборът се готви да пренесе този импулс в мача от Лига Европа срещу ЦСКА, който ще се играе в четвъртък от 22 часа на стадион "Българска армия".