Малко след като направи "Левски" шампион след пауза от 17 години испанският предводител на "сините" Хулио Веласкес е имал оферти от други тимове. Със сигурност те са били от добри за работа от България държави.

Но спецът решава да остане тук. И да се бори за Европа и за нова титла с тима от "Герена".

Това стана ясно от интервю на самия треньор в сайта Coaches Voice.

"Връзката с хората бе една от причините да реша да остана след спечелването на титлата. Имах възможности, но за мен има един основен принцип в живота - хубаво е да бъдеш благодарен. В "Левски" срещнах хора, които ни се довериха, които ни позволиха да развием работата си и с които чувствах, че можем да постигнем важни неща.

С натрупване на годините се научих да ценя много щастието всеки ден. Имам нужда се чувствам успешен, да ставам всеки ден с желанието да отида в тренировъчната база, да поддържам тази енергия, която те кара да се подобряваш постоянно. След толкова години, в които се борихме да се спасяваме, имах възможност да изградя отбор, който се бори да побеждава в мачовете, да печели трофеи и това е много привлекателно.

Беше фундаментална и връзката с президента, изпитвам голяма привързаност към него, която се простира и към семейството му. Преди да свърши сезонът, влезе нов собственик в клуба с намерението да развием големи проекти, като изграждането на нов стадион и нов тренировъчен център.

Това се прибавя към много важен личен аспект - семейството ми се чувства много добре в София и се адаптира чудесно в града. За мен в момента това е много по-важно от чисто финансовата страна на въпроса. Разбира се, знам отлично как функционира футболът. В която и да е страна можеш да бъдеш нает с договор, да те уволнят, да ти подновят контракта или да имаш възможност сам да си тръгнеш. Това е изключително динамична професия и не можем да живеем далеч от действителността", каза Веласкес.

Той разкри, че след узаконяването на титлата от страна на "сините" през миналия сезон, е нямало нищо подготвено. "Левски" капарира трофея след 17 години суша с успех 1:0 на "Герена" над ЦСКА 1948.

"Спомням си и за куриозен случай, който показва колко специално беше всичко. Когато завърши мачът, разбрах, че клубът не е подготвил никакво празненство за отбора. Не знам дали беше от суеверие или защото никой не приемаше нищо за даденост, но не бяха организирали нищо. Не можах да го разбера след 17 години без титла! Говорих с тийм мениджъра, с капитана, с генералния директор и им казах, че като свърши пресконференцията, трябва да има ресторант или бар, в който да се събере целият отбор. И успяхме да направим това едва за двадесет минути", каза Веалскес.