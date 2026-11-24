Олимпийската шампионка по бокс Имане Хелиф ще участва в първия си официален мач след триумфа в Париж през 2024 година, след като организаторите потвърдиха, че планираният ѝ сблъсък на 15 декември ще се състои въпреки отказването на опонентката ѝ Кларида Сарабия (Нидерландия).

27-годишната алжирка не се е състезавала в официални турнири заради спорове относно нейния пол, откакто спечели златото в категория до 66 килограма на Игрите във френската столица. Тя беше набедена от Международната боксова асоциация (ИБА), че има мъжки хромозоми и изигра двубоите си на парижката олимпиада въпреки разразилия се скандал.

През следващия месец тя трябваше да се изправи срещу 21-годишната нидерландка Сарабия в професионален боксов мач с шест рунда, но през следващите седмици ще научи новия си противник.

„Опонентката трябваше да се откаже от мача поради административни причини. Той все пак ще се състои на 15 декември. Ще обявим новата съперничка скоро", заяви говорител на промоутъра на събитието пред агенция Ройтерс, цитиран от БТА.

През февруари Хелиф заяви, че е склонна да се подложи на генетични тестове, но само ако те се проведат от Международния олимпийски комитет.