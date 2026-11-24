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Станислав Генчев вече не е треньор на "Ботев" (Пд).

В последния си мач начело на пловдивчани Генчев направи 3:3 с ЦСКА, като "Ботев" имаше аванс от 2 гола. За бившия полузащитник това бе втори престой на "Колежа".

С него си тръгват и помощниците му Живко Миланов, Йордан Господинов и Даниел Иванов.

Не е изключено Генчев да си тръгва заради идването на нов финансов благодетел. Очаква се съвсем скоро бизнесменът Мило Борисов, бивш генерален спонсор на "Левски", да вземе "Ботев".

Предстоящия двубой на тима срещу "Черно море" ще бъде воден от Лъчезар Балтанов.