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Спортният арбитражен съд в Лозана върна днес със свое решение шампионската титлата за африкански шампион на Сенегал.

Тимът спечели финала с 1:0 след продължения срещу Мароко на 18 януари в Рабат.

Титлата обаче бе отнета на Лъвовете от Теранга (прозвище на футболните национали на Сенегал) и връчена на мароканските домакини на турнира от Африканската футболна конфедерация на 17 март.

Причината - играчите на Сенегал напуснаха самоволно терена в последната минута при дузпа за Мароко, без разрешението на съдията. След 15 минути те се върнаха на игрището, а 11-метровият удар бе пропуснат от Брахим Диас, което прати финала в продължения.

Спортният арбитражен съд обаче отмени решението на Африканската конфедерация.